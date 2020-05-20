Минфин погасил еврооблигации под гарантии США на сумму 1 млрд долларов США

Вчера, 28 мая 2020 года, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.

Об этом сообщает пресс служба Минфина.

«Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, оказали существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине. Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса», – сказал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был произведен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

Это второй из трех выпусков под гарантию США, произведенных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, Минфин произведет в сентябре 2021 года.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года уровень государственного долга к ВВП снизился до 44,3%.