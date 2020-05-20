Минфин погасил еврооблигации под гарантии США на сумму 1 млрд долларов США

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Вчера, 28 мая 2020 года, Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд.
Об этом сообщает пресс служба Минфина.
«Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, оказали существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине. Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса», – сказал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.
Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был произведен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.
Это второй из трех выпусков под гарантию США, произведенных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, Минфин произведет в сентябре 2021 года.
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