В Ryanair назвали сроки возврата денег за билеты

Лоукостер Ryanair будет возвращать деньги за отмененные рейсы от 3 до 6 месяцев.

Об этом заявил глава лоукоста Майкл О’Лири в радиоэфире ирландской телерадиокомпании RTE.

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По его словам, рекордное количество необработанных запросов связано с отмененными рейсами в течение 3 месяцев из-за решения правительств разных стран, а также с ограничениями в работе отдела возврата, который должен заработать в обычном режиме с 1 июня.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет 1,2 млрд евро. Авиакомпания уже обработала заявки на 400 млн евро в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

Сроки. Глава Ryanair заявил, что пассажиры смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

Справка Finance.ua:

С 1 июля лоукост намерен вернуться к работе в обычном режиме, однако в первое время он будет выполнять только 40% рейсов от своего обычного расписания.