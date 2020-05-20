Выход из карантина: когда и как заработает аэропорт "Киев"

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Международный аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского планирует возобновить полеты уже с 16 июня.
Об этом рассказали сайту “Сегодня” в пресс-службе аэропорта.
“У нас заявлено и стоит в плане полетов – начало работы 16 июня. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в целом по стране. Официально мы начинаем работу 15 июня, а с 16 числа уже начнут вылетать самолеты. Уже заявили полеты четыре компании: Wizz Air, Белавиа, ЛОТ Польские авиалинии и Мотор Січ. По Wizz Air – это все направления, которые были до карантина. Но летать они будут в те страны, которые точно подтвердили открытие границ. Например, Великобритания, Австрия, Дания. На 18 и 19 июня уже есть рейсы”, – говорится в сообщении.
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Там отмечают, что в аэропорту “Киев”, как и по всей стране, начинают жить по новым правилам.
“То, что авиакомпании и министерство охраны здоровья рекомендуют, мы будем строго выполнять. Это – обязательный температурный скрининг в аэропорту для всех пассажиров. Все сотрудники аэропорта и пассажиры должны быть в защитных медицинских масках, а сотрудники в перчатках, и по возможности в защитных очках. В аэропорту установлены защитные стекла, а также нанесена разметка по соблюдению безопасной дистанции не только в зонах контроля, но и в местах ожидания. Например, предусмотрена блокировка кресел в залах ожидания. Будут действовать новые правила обслуживания в кафе и ресторанах аэропорта. Уже проводится массовая установка дезинфекторов, обработка всех помещений. Также в аэропорту будут звучать объявления диктора о важности соблюдения всех новых правил”, – рассказали в аэропорту “Киев”.
Будут введены ограничения и по перевозке пассажиров в автобусах, которые отвозят людей к самолетам.
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