Через 1,5-2 года европейский газ может подорожать более чем втрое, – экс-менеджер Нафтогаза

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Бывший директор по интегрированному газовому бизнесу НАК “Нафтогаз” Андрей Фаворов спрогнозировал, что через 1,5-2 года стоимость газа на хабе TTF (Нидерланды) поднимется до $180.
Но могут быть непредвиденные краткосрочные скачки вверх-вниз, отметил он в интервью НВ Бизнес. Для сравнения, к концу прошлой недели цена газа на том же хабе упала ниже $50/тыс. куб. м.
Читайте также: Коболев спрогнозировал рекордное падение цен на газ летом
Такое сокращение стоимости ресурса обусловлено падением европейского производства из-за карантина: предприятия-потребители прекращают работу, спрос на природный газ падает, а с ним – и цены. Но после снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии, производство возобновится, а стоимость ресурса вновь поползет вверх.
“Цена – это всегда нахождение равновесия между спросом и предложением. Добычу мы можем перевести в цифры, но нет вообще никаких вводных понимания по спросу. Но, нарушив озвученное правило аналитиков, скажу, что вижу восстановление к концу следующего года. Я вижу, что через 1,5-2 года цена на хабе TTF будет $150-180”, – предположил Фаворов.
Отметим, что стоимость газа в Украине (даже украинского происхождения) привязана к цене на европейских хабах, поскольку 60% газа в Украине – из Европы. Таким образом, повышение стоимости газа на TTF спровоцирует подорожание голубого топлива и в нашей стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей8 ч. назад - 7218 21
Стефанчук объяснил, зачем Зеленский предложил ввести двойное гражданствоВчера, 20:24 - 4659 14
Впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС9 ч. назад - 577 10
В Раде озвучили детали масштабной пенсионной реформы в УкраинеВчера, 20:00 - 3904 9
В Украине увеличили налог при продаже авто5 ч. назад - 3475 5
Как карантин изменил рынок недвижимости (инфографика)Вчера, 21:00 - 23735 2
В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей8 ч. назад - 7218 21
В Украине изменили правила регистрации места жительства12 ч. назад - 4105 4
В Украине увеличили налог при продаже авто5 ч. назад - 3475 5
НБУ показал примеры навязывания услуг в банках9 ч. назад - 2513 5
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаВчера, 12:10 - 390
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоПозавчера, 17:34 - 480 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 778 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1380
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1406