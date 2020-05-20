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Через 1,5-2 года европейский газ может подорожать более чем втрое, – экс-менеджер Нафтогаза

Через 1,5-2 года европейский газ может подорожать более чем втрое, – экс-менеджер Нафтогаза

Бывший директор по интегрированному газовому бизнесу НАК “Нафтогаз” Андрей Фаворов спрогнозировал, что через 1,5-2 года стоимость газа на хабе TTF (Нидерланды) поднимется до $180.

Но могут быть непредвиденные краткосрочные скачки вверх-вниз, отметил он в интервью НВ Бизнес. Для сравнения, к концу прошлой недели цена газа на том же хабе упала ниже $50/тыс. куб. м.

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Такое сокращение стоимости ресурса обусловлено падением европейского производства из-за карантина: предприятия-потребители прекращают работу, спрос на природный газ падает, а с ним – и цены. Но после снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии, производство возобновится, а стоимость ресурса вновь поползет вверх.

“Цена – это всегда нахождение равновесия между спросом и предложением. Добычу мы можем перевести в цифры, но нет вообще никаких вводных понимания по спросу. Но, нарушив озвученное правило аналитиков, скажу, что вижу восстановление к концу следующего года. Я вижу, что через 1,5-2 года цена на хабе TTF будет $150-180”, – предположил Фаворов.

Отметим, что стоимость газа в Украине (даже украинского происхождения) привязана к цене на европейских хабах, поскольку 60% газа в Украине – из Европы. Таким образом, повышение стоимости газа на TTF спровоцирует подорожание голубого топлива и в нашей стране.

По материалам НВ
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