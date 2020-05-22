С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДД

В Украине с 1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото-видео фиксации.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“1 июня в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентарции ДТП с тяжелыми последствиями”, – написал Геращенко.

С его слов, в дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ — за счет местных бюджетов.

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В автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД — проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения”, — пояснил заместитель министра.

Напомним, видеофиксация нарушений правил дорожного движения не заработала в мае из-за вспышки коронавируса в Украине. Система нуждалась в работе полиграфкомбината “Украина”, а там произошла вспышка COVID-19.

С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/час. (Список улиц).

Справка Finance.ua:

Штрафы: Превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару, штраф – 255 грн.

Нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, невключение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн.

Превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта, штраф – 510 грн.

Остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн.

Оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы.

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