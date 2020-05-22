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После карантина правительству нужно направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП

После карантина правительству нужно направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП

После карантина, вызванного эпидемией коронавируса, правительству нужно направить на борьбу с бедностью в Украине около 10% ВВП.

Такими подсчетами поделилась министр социальной политики Марина Лазебная в интервью “Левому берегу”.

“Мы посчитали: те программы, которые сегодня нужны для того, чтобы поддержать страну в нормальном состоянии, не дать людям упасть в пропасть нищеты, будут стоить примерно 10% ВВП. Тех средств, за которые отвечает Министерство социальной политики, нам достаточно. Мы их контролируем, корректируем, в пределах своих программ вправе их перебрасывать. Если из-за карантина, например, отложится оздоровительная кампания, мы преобразуем эти программы в другие”, – сказала Лазебная.

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Однако, по ее мнению, пока такой необходимости нет, средства есть и ни одна программа пока не будет корректироваться.

“Но я, например, для себя определилась, что по итогам первого полугодия мы можем выйти с инициативами пересмотреть определенные программы”, – отметила министр.

По материалам lb.ua
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