Импорт автомобилей в Украину с начала года упал на 44%

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В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44%.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.
В то же время импорт грузовых и спецавтомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.
Что же касается самого большого сегмента автомобильного импорта легковых авто, то их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн.
Более половины этой суммы ($418,6 млн) было потрачено на приобретение б/у машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.
Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн.
Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).
Старые легковушки чаще завозили из: ФРГ (26425 шт.), США (15723 шт.) и Франции (10177 шт.).
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