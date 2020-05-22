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ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

ЕС утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Совет ЕС во вторник принял решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашении о реадмиссии с Беларусью.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕС.

“Соглашение об упрощении визового режима облегчит и удешевит гражданам Беларуси, выезжающим в Шенгенскую зону, и гражданам ЕС, направляющимся в Беларусь, получение визы. Соглашение упрощает документацию, которая должна быть представлена ​​определенными категориями граждан, а также выдачу многократных виз для некоторых категорий частых путешественников”, — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается что решение снижает общую плату за обработку визовых заявлений до 35 евро. Владельцы дипломатических паспортов освобождаются от визового обязательства. Соглашение распространяется на краткосрочные поездки, определяемые как пребывание не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также оно сопровождается соглашением о реадмиссии лиц, проживающих незаконно.

“Беларусь будет уведомлена о заключении этих соглашений, которые вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Ожидается, что это будет 1 июля 2020 года”, — отметили в ЕС.

По материалам РБК-Украина
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