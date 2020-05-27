Недвижимость при карантине: как изменялся рынок (инфографика)

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Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий, о том, как изменились продажи недвижимости.
Об этом сообщает 100realty.ua.
Количество сделок упало более чем на 50% у 43,6% опрошенных, на четверть – у 15,4%, у 2,6% – упали на 17,6%. 10,3% сообщили, что лишь единичные сделки, а 2,6% – ни одной.
У 5,1% – продажи на уровне прошлого года и почти не изменились, еще столько же работают над государственным заказом.
В связи с карантином финансовые планы компании на 2020 год пересмотрели подавляющее большинство, причем 51,3% существенно снизили показатели, а в 17,9% коррекции незначительно. 28,2% планируют пересмотреть финпланы в ближайшее время.
Потребность строительной отрасли в господдержке:
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