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Недвижимость при карантине: как изменялся рынок (инфографика)

Недвижимость при карантине: как изменялся рынок (инфографика)

Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий, о том, как изменились продажи недвижимости.

Об этом сообщает 100realty.ua.

Количество сделок упало более чем на 50% у 43,6% опрошенных, на четверть – у 15,4%, у 2,6% – упали на 17,6%. 10,3% сообщили, что лишь единичные сделки, а 2,6% – ни одной.

У 5,1% – продажи на уровне прошлого года и почти не изменились, еще столько же работают над государственным заказом.

В связи с карантином финансовые планы компании на 2020 год пересмотрели подавляющее большинство, причем 51,3% существенно снизили показатели, а в 17,9% коррекции незначительно. 28,2% планируют пересмотреть финпланы в ближайшее время.

Потребность строительной отрасли в господдержке:

  • 30,8% опрошенных ожидают со стороны государства уменьшения налогов для строительной отрасли и налоговые каникулы;
  • 17,9% – не нуждаются в помощи, им только нужна возможность работать;
  • 15,4% считают, что госзаказ может стать механизмом помощи;
  • 12,8% назвали снижение кредитной ставки, льготные условия кредитования и кредитные каникулы;

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  • 7,7% – рассчитывают на поддержку по выплате заработной платы во время вынужденной остановки.

Справка Finance.ua:

  • Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%, к такому мнению пришли банкиры.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ставки по ипотечным кредитам снизятся до 10% годовых в ближайшее время.

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По материалам Finance.UA
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