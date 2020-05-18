Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%

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За снижение ипотечных ставок заплатят или вкладчики, или государство.
К такому мнению пришли банкиры в ходе круглого стола «Карантинные инвестиции: каким будет рынок депозитов до конца 2020 года?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
«Если говорить об ипотеке по 10%, то населению следует привыкнуть к депозиту по 5-6%. Я не уверен, что клиенты готовы так резко терять свою доходность. Плюс же еще удержание налогов. То есть чистая ставка будет 3-4%. Не уверен, что население готово к такой ставке. Это (ипотека по 10%. – Ред.) может быть только за счет госпрограммы компенсации ставки и помощи в кредитовании дешевой ипотеки», – считает заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.
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Но есть также альтернативные способы обеспечить дешевую ипотеку.
«В мае НБУ организовал долгосрочное рефинансирование до пяти лет по учетной ставке. В залог принимаются депозитные сертификаты, ОВГЗ, валюта. Учитывая, что учетная ставка сейчас 8%, в июне планируется 7%, то это комфортный инструмент, который я высоко оцениваю на пути к дешевой ипотеке. На данный момент ипотеку выдавать по 10% у нас нет финансовой возможности. Но это шаг в этом направлении», – считает директор по рынкам капитала Альфа-Банка Татьяна Попович.
Возможны также программы частичной компенсации процентной ставки, а также финансовые инструменты, позволяющие отойти от плавающей ставки и фиксировать ставки на долгий срок.
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