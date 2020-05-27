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Представлен первый голографический 3D-дисплей с разрешением 4К (видео)

Представлен первый голографический 3D-дисплей с разрешением 4К (видео)

В то время как большая часть мира все еще использует 4K, одна компания уже производит 8K голографические дисплеи следующего поколения. Инновацию представила компания Looking Glass.

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Looking Glass опубликовала видеоролик, который демонстрирует возможности необычного 32-дюймового монитора. Система имеет 33,2 миллиона пикселей и использует световое поле из 45 элементов для обеспечения 3D-эффекта. Согласно спецификации, новинка способна «выдавать» до 60 fps.

Просматривать Netflix вы, к сожалению, не сможете. Разработчики Looking Glass отметили, что монитор был создан для научных задач и имеет жесткие требования к контенту. Изображения и анимации, которые демонстрируются на голографическом дисплее, должны быть представлены качественными рендерами в высоком разрешении. Большинство домашних ПК просто не способны обеспечить такую производительность.

Тем не менее, купить технологию уже можно на сайте производителя. Стоимость устройства пока не сообщается.

По материалам ITsider.
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