В Украине запустили карту "коронавирусных" закупок

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В Украине появилась карта коронавирусных закупок, на которой можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины.
Об этом сообщила общественная организация «Антикоррупционный штаб», которая является создателем карты, на своей FACEBOOK-странице.
Карта коронавирусных закупок – это сайт, с помощью которого можно проверить расходование бюджетных средств, выделенных на противодействие COVID-19.
Что дает карта:
Скриншот карты
Как пользоваться:
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