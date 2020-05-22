В Украине запустили карту "коронавирусных" закупок

В Украине появилась карта коронавирусных закупок, на которой можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины.

Об этом сообщила общественная организация «Антикоррупционный штаб», которая является создателем карты, на своей FACEBOOK-странице.

Карта коронавирусных закупок – это сайт, с помощью которого можно проверить расходование бюджетных средств, выделенных на противодействие COVID-19.

Что дает карта:

показывает расходование средств в учреждениях здравоохранения любого города или села;

можно проверить информацию о лекарственных средствах или услугах конкретного учреждения;

есть возможность оставить жалобу относительно проявлений коррупции.



Скриншот карты

Как пользоваться:

чтобы найти конкретную больницу или учреждение, нужно ввести название, регион и адрес;

можно выбрать любую точку на карте и узнать, что это за учреждение, что оно закупило для борьбы с COVID -19 и сколько на это потратило (общая сумма выводится внизу списка);

кнопка «Детально» дает более развернутую информацию, по ней можно перейти непосредственно на страницу тендера на Prozorro.

Справка Finance.ua:

В Кабмине рассказали, на что будут израсходованы деньги из Фонда борьбы с Covid-19, создание которого предусмотрено законопроектом об изменениях в Госбюджет.

По данным карты, больше всего средств на закупку потратили в: Киевской области – более 1,6 млрд грн, в Одесской – 271 млн грн и Львовской и Днепровской областях – более 230 млн грн (данные Prozorro).