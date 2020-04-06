Стало известно, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с Covid-19

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В Кабмине рассказали, на что будут израсходованы деньги из Фонда борьбы с Covid-19, создание которого предусмотрено законопроектом об изменениях в Госбюджет.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
“В соответствии с представленным в Верховную Раду законопроектом о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн”, – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Решение о выделении средств из фонда будет приниматься Кабмином по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады. Средства из указанного фонда предлагается направлять на:
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
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