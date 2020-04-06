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Стало известно, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с Covid-19

Стало известно, на что пойдут деньги из Фонда борьбы с Covid-19

В Кабмине рассказали, на что будут израсходованы деньги из Фонда борьбы с Covid-19, создание которого предусмотрено законопроектом об изменениях в Госбюджет.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.
 
“В соответствии с представленным в Верховную Раду законопроектом о внесении изменений в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд грн”, – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
 
Решение о выделении средств из фонда будет приниматься Кабмином по согласованию с профильным Комитетом Верховной Рады. Средства из указанного фонда предлагается направлять на:
 

  • закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в противодействие распространению Covid-19;
  • доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;
  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе, лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения Covid-19;
  • выделение разовой денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от Covid-19;
  • предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;
  • финансовая помощь Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
  • пополнение резервного фонда государственного бюджета;
  • возобновление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенным в связи с созданием Фонда борьбы с Covid-19.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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По материалам Корреспондент.net
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