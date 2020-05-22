Realme выпустила свой первый смарт-телевизор

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Молодой китайский бренд Realme продолжает завоевывать рынок. Теперь компания провела презентацию и представила свою первую линейку умных телевизоров Realme Smart TV.
В ходе презентации производитель сообщил, что телевизоры Realme TV будут доступны в двух размерах с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Интересно, что модели получили очень тонкие рамки по всему периметру экрана.
Новинка поддерживает технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, которая улучшает качество картинки. Пиковая яркость экрана составляет 400 кд/м2.
Устройство работает на базе 4-ядерной 64-разрядной однокристальной системы MediaTek, не использовавшейся ни в одном другом телевизоре. Графический ускоритель здесь Mali-470 MP3.
Умный телевизор Realme Smart TV / Скриншот
Телевизор оснащен четырьмя громкоговорителями суммарной мощности 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.
Realme Smart TV работает под управлением операционной системы Android TV. Также предусмотрены кнопки для YouTube, Amazon Prime Video и Netflix.
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