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Realme выпустила свой первый смарт-телевизор

Realme выпустила свой первый смарт-телевизор

Молодой китайский бренд Realme продолжает завоевывать рынок. Теперь компания провела презентацию и представила свою первую линейку умных телевизоров Realme Smart TV.

В ходе презентации производитель сообщил, что телевизоры Realme TV будут доступны в двух размерах с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Интересно, что модели получили очень тонкие рамки по всему периметру экрана.

Новинка поддерживает технологию обработки изображения Chroma Boost Picture Engine, которая улучшает качество картинки. Пиковая яркость экрана составляет 400 кд/м2.

Устройство работает на базе 4-ядерной 64-разрядной однокристальной системы MediaTek, не использовавшейся ни в одном другом телевизоре. Графический ускоритель здесь Mali-470 MP3.


Умный телевизор Realme Smart TV / Скриншот

Телевизор оснащен четырьмя громкоговорителями суммарной мощности 24 Вт и поддержкой Dolby Audio.

Realme Smart TV работает под управлением операционной системы Android TV. Также предусмотрены кнопки для YouTube, Amazon Prime Video и Netflix.

Цена:

  • младшая версия Realme Smart TV стоит 170 долларов;
  • модель с диагональю 43 дюйма оценили в 290 долларов.
По материалам Телеканал 24
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