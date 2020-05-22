Рожкова: Финансовый мониторинг - это не математика

В рамках финансового мониторинга сумма перевода не является признаком того, что операция не незаконна.

Об этом сообщила Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины, в ходе онлайн-обсуждения «Способна ли Украина остановить отмывание денег?».

“Финансовый мониторинг – это не математика, это аналитика, искусство понять операцию, которую проводит клиент. Мы пытались отойти от формальных критериев. Если мы понимаем, чем занимается клиент и какой оборот средств по его счетам, то будет ли эта сумма больше или меньше 5000 – не должно настораживать”, – отметила она.

Поскольку получатель средств в любом случае проидентифицирован в банке, все будет зависеть от того, какую степень риска имеет получатель средств. Если это обычный человек, а операции понятны, у банка не будет вопросов.

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“А если это будет какая-то компания с непонятным бенефициарным владельцем или его оборотные счета будут значительно отличаться от указанных в уставных документах, то банк проверит такую ​​операцию. И при этом разбираться будут именно с компанией, а не с человеком, который ему что-то платит. Именно элементы дробления будут зависеть от того, чем занимается получатель этих денег”, – рассказала Рожкова.

Статистика показывает, что у 95% банковских клиентов вообще самый низкий риск того, что их хоть как-то коснется финансовый мониторинг.

Каждый человек, открывая счет в банке, говорит – зачем ему этот счет (для себя или для бизнеса) и какое у него состояние. То есть в пределах его состояния, банк не должен обращать внимания на эти операции.

По ее словам, чтобы было удобно работать, о каких-то разовых или необычных транзакциях можно предупредить банк – об ожидании денежного подарка, средств от продажи автомобиля и т.д.

Справка Finance.ua:

С 28 апреля установлены обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Законом предусмотрены следующие два основных требования: произвести идентификацию и верификацию плательщика и сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.