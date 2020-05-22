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Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,037 млрд грн. Это примерно в 20 раз меньше, чем на предыдущем аукционе 19 мая (21,202 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 19.08.2020 на сумму 524,094 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,19% годовых,
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 198,745 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,33% годовых.
  • с погашением 19.05.2021 на сумму 314,116 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,97% годовых.


Инфографика Министерства финансов Украины

По материалам РБК-Украина
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