Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в 20 раз

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Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,037 млрд грн. Это примерно в 20 раз меньше, чем на предыдущем аукционе 19 мая (21,202 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Инфографика Министерства финансов Украины
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