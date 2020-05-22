ICU оценивает апрельское падение ВВП в 12%

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Падение экономики Украины углубилось до 12% г/г в апреле с 4,5% г/г в марте.
Такой расчет представила финансовая группа ICU.
«По нашим оценкам, основанным на опубликованных на прошлой неделе данных Госкомстата, падение ВВП углубилось до 12% г/г в апреле с 4,5% г/г в марте. Пассажирские перевозки фактически остановились, углубилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям», – отмечают в ICU.
По данным фингруппы, в апреле падение промпроизводства углубилось до 16,2% г/г (с 7,7% г/г в марте), а сезонно скорректированный объем производства снизился на 6% м/м.
Результаты апреля определялись резким падением добычи угля и железной руды (на 35% г/г и 16% г/г соответственно), производства металлургии (на 30% г/г) и товаров инвестиционного назначения и длительного использования.
Производство текстиля, машин и мебели сократилось на 30-40% г/г. Между тем фармацевтическая и химическая отрасли продолжали демонстрировать высокие результаты, увеличив объемы производства на 17,1% г/г и 6,5% г/г соответственно.
В апреле розничная торговля снизилась на 23% г/г (по сравнению с 6,1% г/г в марте). Оптовый товарооборот продолжал снижаться – на 4% г/г в январе-апреле (2,8% г/г в I квартале).
В январе-апреле падение пассажирооборота углубилось до 39,6% г/г (с 18,8% в I квартале). Перевозки грузов уменьшились на 18,2% г/г (падение на 14,9% г/г в I кв.).
Резкое ухудшение показателей розничной торговли и пассажирского транспорта было вызвано введением в марте карантинных мер по борьбе с пандемией.
Розничный товарооборот ограничивался запретом на торговлю некритичными товарами и поддерживался спросом на продукты питания, средства гигиены, лекарства и медицинские приборы. Показатели оптовой торговли и грузоперевозок не изменились настолько резко по сравнению с показателями I квартала, оставаясь относительно устойчивыми к влиянию карантина.
Самую лучшую устойчивость показало сельское хозяйство, где сокращение производства продукции животноводства в январе-апреле сократилось до 1,4% г/г (с 1,8% г/г в I кв.). Такой результат определялся возобновлением производства птицы и яиц из-за отмены экспортных ограничений для отечественных производителей.
“Апрельские данные подтвердили потери от пандемии и длительных ограничений на транспорт, розничную торговлю и экономическую активность в целом. Учитывая постепенное смягчение карантина внутри страны и раньше, чем ожидалось, открытие экономик по всему миру в мае, похоже, апрельские показатели станут локальными минимумом для украинской экономики. Деловая активность восстанавливается, о чем, собственно, свидетельствуют такие показатели, как производство электроэнергии, масштабы перемещений украинцев пешком и на автомобилях, количество вакансий и пр. Но “размораживание экономики” все еще сильно сдерживается ограничениями на общественный транспорт и другими мерами социального дистанцирования”, – отмечают эксперты.
Они ожидают, что ведущая роль в генерировании экономического спада перейдет от ограничительных мер к подавленному спросу. Потери доходов потребителей и предприятий в сочетании с их осторожным поведением на фоне ограниченных фискальных стимулов и угрозы “второй волны” коронавируса будут препятствовать быстрому восстановлению.
Как следствие ICU ожидает падения украинской экономики во II квартале примерно на 10% г/г.
Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года ВВП Украины уменьшился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора).
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