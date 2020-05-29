Xiaomi представила умный дверной замок

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Xiaomi представила новый умный замок Xiaomi Smart Lock E. Шесть способов разблокировки включают отпечатки пальцев, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Smart Lock E поставляется со встроенным модулем 3D-отпечатков пальцев в верхней части дверной ручки. Компания утверждает, что датчик распознавания отпечатков пальцев имеет точность 98,5 процента.
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Благодаря поддержке Homekit, устройство может легко управляться с помощью встроенного приложения Siri или Home на iPhone, iPad или даже Apple Watch. Например, когда кто-то приходит, можно сказать «Эй, Сири, открой дверной замок», и он будет открыт.
Фото: iLenta
Xiaomi Smart Lock E питается от восьми аккумуляторов, которые обещают обеспечить 18 месяцев автономной работы. Компания утверждает, что когда остаток энергии составляет менее 20 процентов, начинает мигать красный светодиод, напоминающий о необходимости замены батарей.
В нижней части устройства находится модуль аварийного питания с USB Type-C портом, который может временно питать замок с помощью мобильного источника питания. Если каждая цифровая система разблокировки не работает должным образом, предусмотрен механический замок, который можно разблокировать с помощью физического ключа.
Стоимость Xiaomi Smart Lock E составляет 999 юаней ($140), но в ходе краудфандинговой кампании его можно будет купить за 899 юаней, что примерно равно 126 долларам.
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