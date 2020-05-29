0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Xiaomi представила умный дверной замок

Xiaomi представила умный дверной замок

Xiaomi представила новый умный замок Xiaomi Smart Lock E. Шесть способов разблокировки включают отпечатки пальцев, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.

Smart Lock E поставляется со встроенным модулем 3D-отпечатков пальцев в верхней части дверной ручки. Компания утверждает, что датчик распознавания отпечатков пальцев имеет точность 98,5 процента.

Читайте также: Xiaomi придумала смартфон с гибким экраном и поворотной квадрокамерой

Благодаря поддержке Homekit, устройство может легко управляться с помощью встроенного приложения Siri или Home на iPhone, iPad или даже Apple Watch. Например, когда кто-то приходит, можно сказать «Эй, Сири, открой дверной замок», и он будет открыт.


Фото: iLenta

Xiaomi Smart Lock E питается от восьми аккумуляторов, которые обещают обеспечить 18 месяцев автономной работы. Компания утверждает, что когда остаток энергии составляет менее 20 процентов, начинает мигать красный светодиод, напоминающий о необходимости замены батарей.

В нижней части устройства находится модуль аварийного питания с USB Type-C портом, который может временно питать замок с помощью мобильного источника питания. Если каждая цифровая система разблокировки не работает должным образом, предусмотрен механический замок, который можно разблокировать с помощью физического ключа.

Стоимость Xiaomi Smart Lock E составляет 999 юаней ($140), но в ходе краудфандинговой кампании его можно будет купить за 899 юаней, что примерно равно 126 долларам.

По материалам iLenta
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.