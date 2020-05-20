Xiaomi придумала смартфон с гибким экраном и поворотной квадрокамерой (фото)

Китайская компания Xiaomi рассматривает возможность выпуска весьма любопытного смартфона, выполненного в раскладывающемся корпусе.

Об этом сообщает портал LetsGoDigital.

Одной из особенностей аппарата, описание которого приводится в патентной документации, является наличие гибкого дисплея, складывающегося внутрь корпуса. По конструкции смартфон близок к классическим раскладушкам. В закрытом состоянии он имеет практически квадратную форму.



Фото: LetsGoDigital

Ещё одна особенность новинки — вращающийся блок камер в верхней части. На одной стороне этого модуля размещён один объектив, на противоположной — четыре. Таким образом, владельцы смогут использовать квадрокамеру в том числе для съёмки автопортретов.

Патентные изображения говорят о том, что в одной из боковых частей корпуса предусмотрены физические кнопки управления.



Фото: LetsGoDigital

Информации о технических характеристиках необычного аппарата нет. О том, когда подобное устройство может появиться на коммерческом рынке, также ничего не сообщается. Есть вероятность, что смартфон пока останется существовать только «на бумаге».