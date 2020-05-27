Банки Европы потеряют до 380 млрд евро из-за пандемии коронавируса

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Европейские банки потеряют до 380 млрд евро в результате пандемии коронавируса, но многие из них смогут пережить кризис, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA).
На основании стресс-теста, проведенного в 2018 году, EBA ожидает, что объем взвешенных по уровню риска активов банков сократится на 2,3-3,8%. Каждый процентный пункт эквивалентен примерно 100 млрд евро, отмечает FT.
«В отличие от мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, у банков есть больше капитала и запасов ликвидности. Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) вырос с 9% в 2009 году до 15% по состоянию на четвертый квартал 2019 года», – отмечается в сообщении регулятора.
Значение CET1 было примерно на 3% выше нормативов, установленных регуляторами, пишет FT. Меры, введенные центробанками в ответ на вспышку коронавируса, смягчили требования к капиталу банков примерно на 2%.
EBA опасается существенного ухудшения качества активов банков из-за пандемии. В четвертом квартале 2019 года доля просроченных долгов европейских банков составляла 3,1%. Этот показатель заметно сократился с пика, зафиксированного в конце 2014 года, – 7,1%.
«Качество активов будет одним из главных вызовов для банков в ближайшие кварталы, а возможно, и годы», – говорится в исследовании EBA.
Регулятор отмечает, что отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, включая гостиничный бизнес и сферу общественного питания, имеют относительно высокую долю просроченных долгов.
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