0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 269 0

В Госказначействе рассказали о дефиците бюджета

В Госказначействе рассказали о дефиците бюджета

В январе – апреле 2020 года госбюджет сведен с дефицитом 24,31 млрд грн, в том числе общего фонда – 33,24 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн.

Такие подсчеты обнародовали в Государственной казначейской службе Украины.

Заимствования в январе-апреле составили 109,1 млрд грн, в том числе почти 108 млрд грн общего фонда при ожидаемых 128,45 млрд грн.

Внешние заимствования составили 35,34 млрд грн, из которых 34,23 млрд грн общего фонда по плану в 52,17 млрд грн.

В то же время погашения достигли 71,3 млрд грн с планом в 87,13 млрд грн.

От приватизации за этот период поступило 257,57 млн грн – на фоне откорректированного показателя в 190 млн грн.

Доходы госбюджета за указанный период составили 314,85 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,13 млрд грн с планом в 318,34 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 340,12 млрд грн, в частности 309,21 млрд грн общего фонда с платой почти в 353 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в частности 855,4 млрд грн из общего фонда), расходы – 1,276 трлн грн (1,15 трлн грн).

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГКСУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.