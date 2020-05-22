В Госказначействе рассказали о дефиците бюджета

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В январе – апреле 2020 года госбюджет сведен с дефицитом 24,31 млрд грн, в том числе общего фонда – 33,24 млрд грн при ожидаемом показателе в 32,85 млрд грн.
Такие подсчеты обнародовали в Государственной казначейской службе Украины.
Заимствования в январе-апреле составили 109,1 млрд грн, в том числе почти 108 млрд грн общего фонда при ожидаемых 128,45 млрд грн.
Внешние заимствования составили 35,34 млрд грн, из которых 34,23 млрд грн общего фонда по плану в 52,17 млрд грн.
В то же время погашения достигли 71,3 млрд грн с планом в 87,13 млрд грн.
От приватизации за этот период поступило 257,57 млн грн – на фоне откорректированного показателя в 190 млн грн.
Доходы госбюджета за указанный период составили 314,85 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,13 млрд грн с планом в 318,34 млрд грн.
Расходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 340,12 млрд грн, в частности 309,21 млрд грн общего фонда с платой почти в 353 млрд грн.
Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в частности 855,4 млрд грн из общего фонда), расходы – 1,276 трлн грн (1,15 трлн грн).
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