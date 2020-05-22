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Кому удается найти работу на карантине - Госстат

Кому удается найти работу на карантине - Госстат

Коронакризис стал серьезным вызовом для сферы занятости. В Украине, как и в других государствах, произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом числа безработных.

Об этом пишет Государственная служба занятости.

Это повысило конкуренцию за рабочие места (в нашем государстве на одну вакансию претендуют около 10 безработных). За период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Количество вакансий. По состоянию на 20 мая 2020 г. – 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн.

Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 г. количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве – 2 человека.

Структура вакансий по видам экономической деятельности:

  • 17% – в перерабатывающей промышленности;
  • 15% – в сфере торговли;
  • 11% – в сфере транспорта и курьерской деятельности;
  • 10% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
  • 9% – в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
  • 8% – в сфере здравоохранения.

По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких отраслях экономической деятельности:

  • 68% – в сельском хозяйстве;
  • 8% – в перерабатывающей промышленности;
  • 7% – в сфере торговли;
  • 3% – в строительстве;
  • 3% – в государственном управлении;
  • 2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 20 мая 2020 г. количество безработных составляло 501 тыс. человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года). Рост объемов регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 – 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).
  • По состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс. ) – участники АТО. Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству.

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По материалам Finance.UA
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