Кому удается найти работу на карантине - Госстат

Коронакризис стал серьезным вызовом для сферы занятости. В Украине, как и в других государствах, произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом числа безработных.

Об этом пишет Государственная служба занятости.

Это повысило конкуренцию за рабочие места (в нашем государстве на одну вакансию претендуют около 10 безработных). За период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Количество вакансий. По состоянию на 20 мая 2020 г. – 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн.

Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 г. количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве – 2 человека.

Структура вакансий по видам экономической деятельности:

17% – в перерабатывающей промышленности;

15% – в сфере торговли;

11% – в сфере транспорта и курьерской деятельности;

10% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;

9% – в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;

8% – в сфере здравоохранения.

По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких отраслях экономической деятельности:

68% – в сельском хозяйстве;

8% – в перерабатывающей промышленности;

7% – в сфере торговли;

3% – в строительстве;

3% – в государственном управлении;

2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 20 мая 2020 г. количество безработных составляло 501 тыс. человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года). Рост объемов регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 – 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).

По состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс. ) – участники АТО . Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству.

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