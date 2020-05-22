Кому удается найти работу на карантине - Госстат

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Коронакризис стал серьезным вызовом для сферы занятости. В Украине, как и в других государствах, произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом числа безработных.
Об этом пишет Государственная служба занятости.
Это повысило конкуренцию за рабочие места (в нашем государстве на одну вакансию претендуют около 10 безработных). За период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
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Количество вакансий. По состоянию на 20 мая 2020 г. – 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).
Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн.
Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 г. количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве – 2 человека.
Структура вакансий по видам экономической деятельности:
По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких отраслях экономической деятельности:
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