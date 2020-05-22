Крупная европейская авиакомпания возобновляет полеты

Немецкая авиакомпания Lufthansa со второй половины июня намерена возобновить рейсы.

По данным издания Bild am Sonntag, речь идет по меньшей мере о 20 направлениях полетов.

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Предполагается, что первые рейсы будут отправляться из главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне. Направления полетов включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу.

Для выполнения рейсов будут использовать 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за коронавируса. Как известно, Lufthansa из-за пандемии теряет около миллиона евро в час, а более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.

Из-за этих проблем авиакомпания провела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. 19 мая был достигнут компромисс – правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Заем придется погасить в конце 2023 года.