Крупная европейская авиакомпания возобновляет полеты

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Немецкая авиакомпания Lufthansa со второй половины июня намерена возобновить рейсы.
По данным издания Bild am Sonntag, речь идет по меньшей мере о 20 направлениях полетов.
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Предполагается, что первые рейсы будут отправляться из главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне. Направления полетов включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу.
Для выполнения рейсов будут использовать 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за коронавируса. Как известно, Lufthansa из-за пандемии теряет около миллиона евро в час, а более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.
Из-за этих проблем авиакомпания провела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. 19 мая был достигнут компромисс – правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Заем придется погасить в конце 2023 года.
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