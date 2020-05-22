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Крупная европейская авиакомпания возобновляет полеты

Крупная европейская авиакомпания возобновляет полеты

Немецкая авиакомпания Lufthansa со второй половины июня намерена возобновить рейсы.

По данным издания Bild am Sonntag, речь идет по меньшей мере о 20 направлениях полетов.

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Предполагается, что первые рейсы будут отправляться из главного центра авиакомпании во Франкфурте-на-Майне. Направления полетов включают, в частности, Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу.

Для выполнения рейсов будут использовать 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за коронавируса. Как известно, Lufthansa из-за пандемии теряет около миллиона евро в час, а более 90% парка самолетов авиакомпании не используются.

Из-за этих проблем авиакомпания провела переговоры с правительством Германии о пакете спасения на 9 млрд евро. 19 мая был достигнут компромисс – правительство получит 20% акций компании в обмен на денежные вливания. Заем придется погасить в конце 2023 года.

По материалам Сегодня
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