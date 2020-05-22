Аргентина в девятый раз объявила дефолт

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Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта, так как государство не выплатило кредиторам проценты по гособлигациям на 500 миллионов долларов.
Минэкономики Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 млрд долл. с 21 мая по 2 июня.
Предложение включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.
Министр экономики Аргентины Мартин Гусман сообщил, что власти южноамериканской страны продолжают вести с кредиторами переговоры о реструктуризации.
По словам министра, “все стороны за столом хотят решить” ситуацию. Гусман объяснил предложение тем, что во времена пандемии COVID-19 Аргентина не может направлять на купонные выплаты по государственным облигациям 20 процентов доходов государственного бюджета.
Напомним, МВФ ранее назвал “неприемлемым” долговую сумму Аргентины. Общий долг страны на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов.
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