Nissan уволит по всему миру 20 тысяч рабочих

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Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. анонсировал увольнение более 20 тысяч работников по всему миру на фоне коронакризиса.
Об этом сообщает Kyodo News.
Прибегать к таким мерам компанию Nissan заставляет падение спроса на автомобили.
Сокращение рабочих мест является частью среднесрочного плана реорганизации бизнеса, о котором Nissan объявит 28 мая одновременно с публикацией отчетности за финансовый год, завершившийся в марте.
В конце апреля автопроизводитель сообщил, что, предположительно, зафиксировал чистый убыток по итогам финансового года впервые за 11 лет в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.
Кроме того, Nissan намерен сократить ежегодные расходы на 300 млрд ен ($ 2,8 млрд) в рамках реорганизации бизнеса. Автопроизводитель зафиксирует разовые списания в связи с реструктуризацией.
Еще Nissan рассматривает ликвидацию бренда Datsun, остановку одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, а также сокращение расходов на рекламу и R&D.
Автопроизводитель находится в сложной ситуации с момента ареста экс-главы совета директоров компании Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Вслед за этим в руководстве Nissan был проведен ряд перестановок. В частности, гендиректором компании был назначен Макото Учида, сменивший на этом посту Хирото Саикаву в октябре прошлого года. Главным операционным директором стал Ашвани Гупта.
На прошлой неделе стало известно об уходе в отставку главы американского подразделения Nissan Хосе Луиса Вальса.
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