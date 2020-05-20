Nissan уволит по всему миру 20 тысяч рабочих

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. анонсировал увольнение более 20 тысяч работников по всему миру на фоне коронакризиса.

Об этом сообщает Kyodo News.

Прибегать к таким мерам компанию Nissan заставляет падение спроса на автомобили.

Сокращение рабочих мест является частью среднесрочного плана реорганизации бизнеса, о котором Nissan объявит 28 мая одновременно с публикацией отчетности за финансовый год, завершившийся в марте.

В конце апреля автопроизводитель сообщил, что, предположительно, зафиксировал чистый убыток по итогам финансового года впервые за 11 лет в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.

Кроме того, Nissan намерен сократить ежегодные расходы на 300 млрд ен ($ 2,8 млрд) в рамках реорганизации бизнеса. Автопроизводитель зафиксирует разовые списания в связи с реструктуризацией.

Еще Nissan рассматривает ликвидацию бренда Datsun, остановку одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, а также сокращение расходов на рекламу и R&D.

Автопроизводитель находится в сложной ситуации с момента ареста экс-главы совета директоров компании Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Вслед за этим в руководстве Nissan был проведен ряд перестановок. В частности, гендиректором компании был назначен Макото Учида, сменивший на этом посту Хирото Саикаву в октябре прошлого года. Главным операционным директором стал Ашвани Гупта.

На прошлой неделе стало известно об уходе в отставку главы американского подразделения Nissan Хосе Луиса Вальса.