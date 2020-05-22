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В ГНС теперь можно обратиться через чат и мессенджеры

В ГНС теперь можно обратиться через чат и мессенджеры

Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины теперь имеет чат в «ЗІР» и в мессенджерах – viber и telegram.

Об этом сообщил директор Информационно-справочного департамента ГНС ​​Иван Романов.

Где найти чат:

  • на веб-портале Государственной налоговой службы Украины в разделе «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, ЗІР»;
  • на сайте ЗІР или его мобильной версии.

Контакт-центр Налоговой в мессенджерах:

  • Viber (с мобильного устройства).

Также клиент сможет оценить предоставленную консультацию. Теперь именно клиент будет определять, насколько полезную помощь ему оказали, а его оценка поможет в наполнении «Базы знаний» и улучшении качества информационно-справочных услуг ГНС.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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