В ГНС теперь можно обратиться через чат и мессенджеры

Контакт-центр Государственной налоговой службы Украины теперь имеет чат в «ЗІР» и в мессенджерах – viber и telegram.

Об этом сообщил директор Информационно-справочного департамента ГНС ​​Иван Романов.

Где найти чат:

на веб-портале Государственной налоговой службы Украины в разделе «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, ЗІР»;

на сайте ЗІР или его мобильной версии.

Контакт-центр Налоговой в мессенджерах:

Viber (с мобильного устройства).

Также клиент сможет оценить предоставленную консультацию. Теперь именно клиент будет определять, насколько полезную помощь ему оказали, а его оценка поможет в наполнении «Базы знаний» и улучшении качества информационно-справочных услуг ГНС.

Справка Finance.ua:

В связи с объявлением в Украине карантина Государственная налоговая служба рекомендует использовать электронные сервисы – Единое окно и Электронный кабинет.

Государственная налоговая служба Украины подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами.

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