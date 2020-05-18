Компанию - владелицу TikTok оценили в более $100 млрд

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Оценка китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, выросла как минимум на треть и превысила $100 млрд. Как сообщает Forbes, до этого самый дорогой стартап в мире оценивался в $75 млрд – такая оценка была установлена инвесторами в ходе большого раунда два года назад.
Отмечается, что в рамках некоторых из последних сделок ByteDance оценивалась в $140 млрд. Хотя это все частные сделки, которые не могут в полной мере отражать ожидания всех инвесторов.
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В последние годы ByteDance превратилась в мощную силу. Отчасти этому способствует успех соцсети TikTok, но в число приложений компании также входят Douyin (китайский «близнец» TikTok) и новостной сервис Toutiao. На этой неделе стало известно, что новым операционным директором TikTok станет Кевин Майер, который руководил стриминговыми сервисами в Disney.
Существенное увеличение оценки поднимает ByteDance на уровень таких гигантов, как финансовый конгломерат HSBCH и производитель чипов IBM.
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