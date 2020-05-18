Германия выделит помощь Lufthansa в обмен на долю в компании - СМИ

Правительство Германии согласовало с руководством Lufthansa условия предоставления перевозчику государственной помощи. Цена, которую заплатит за это компания, – возвращение государству четверти ее акций, сообщает «Rzeczpospolita».

Согласно договоренностям, о которых первым написал “Der Spiegel”, государство будет иметь одну пятую долю в компании плюс 5% в конвертируемых акциях и дополнительно еще один голос.

Таким образом, власти обеспечили себе так называемое “молчаливое большинство”, что, помимо прочего, дает возможность заблокировать сделку, если какой-то субъект попытается осуществить рейдерский захват перевозчика.

Согласие Совета директоров Lufthansa на такую формулу помощи доказывает, насколько отчаянно перевозчик нуждается в ней в ситуации, когда каждый час он “сжигает” миллион евро наличными.

По информации “Handelsblatt”, в наблюдательный совет Lufthansa теперь войдут 2 члена правительства. По идее, это должны быть не политики, не сотрудники администрации, а люди из деловых кругов. Будет ли это так на самом деле, еще не известно, потому что СДПГ имеет свое мнение по этому вопросу.

Кроме денег от государства (около 6 млрд евро), Lufthansa получит еще 3 млрд евро промежуточного кредита от государственного банка KfW. Эти деньги, в свою очередь, должны помочь перевозчику выжить в ситуации, когда 90% его флота стоит и компания практически не имеет доходов, а 80 тыс. из 130 тыс. наемных сотрудников работают неполный рабочий день и их заработную плату компенсирует государство.

Справка Finance.ua: