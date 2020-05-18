Завершение строительства проекта "Стена" планируют перенести на 2025 год

Госпогранслужба направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения Кабмина о внесении изменений в план мероприятий проекта “Стена”, которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. Общая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен.

Об этом говорится в материалах ответов на запросы в ГПСУ от экспертной организации StateWatch.

“Согласно информации, которую получила общественная организация StateWatch от Государственной пограничной службы, реализацию проекта “Стена” планируется перенести еще на 4 года и завершить до 2025 года. Общая ожидаемая стоимость проекта составит 4,1 млрд гривен. По словам пограничников, необходимость продления сроков обустройства границы обусловлено уменьшением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в период 2015-2019 годов уже было потрачено 1,7 млрд грн. Согласно показателям бюджетной программы “Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы”, по которой осуществляются расходы на “Стену”, на строительство российско-украинской границы в 2020 году предусмотрено еще 400 млн грн.

“В течение 2015-2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадной дороги”, – сообщили пограничники.

Указано, что такие работы проекта “Стена” были выполнены на 86% и на 93% соответственно.