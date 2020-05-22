Екатерина Ивлева: каким должен быть финансовый менеджер

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Финансовый менеджер играет ключевую роль в развитии и увеличении прибыльности предприятия. Если он не справится со своими обязанностями, бизнес ждут серьезные, порой даже необратимые потери. Поэтому не удивительно, что требования к личным качествам, знаниям, умениям кандидата на эту должность выдвигаются жосткие.
Я хочу рассказать читателям Finance.ua о навыках, ценных для современного рынка труда. Опираясь на материалы дистанционного курса для финансового менеджера, программа которого подтверждена британским Институтом профессиональных финансовых менеджеров (IPFM).
Что может помешать карьере
К профессиональным качествам финансового менеджера можно отнести развитые предпринимательские и социальные навыки. Но некоторые черты характера, которые сложно побороть, могут стать серьезным препятствием для успешной карьеры финменеджера:
Профессиональный портрет финансового менеджера:
Знания, необходимые для успешного продвижения по карьерной лестнице
Этот перечень мы составили, исходя из опыта многолетней работы в области повышения квалификации и работы с нашими студентами и работодателями финансовой сферы. Работа финменеджера охватывает большинство сторон работы компании, поэтому у него должны быть хорошие знания по направлениям:
В зависимости от масштабов, целей компаний, характера деятельности понадобятся сопутствующие знания. Придется регулярно учиться новому и применять это на практике.
По статистике сайта ua.trud.com профессия Финансовый менеджер является самой высокооплачиваемой в Одесской области. Уровень средней заработной платы составляет 25 000 грн. Далее следуют Киевская и Львовская области.
Что требуется, чтобы зарабатывать столько и даже больше:
Рассмотрим эти знания более конкретно.
Законодательство:
- правовые документы, определяющие требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия и бухгалтерского учета;
- налоговый и трудовой кодексы.
Основы планирования и прогнозирования:
- процесс планирования на предприятиях;
- системы бюджетирования и прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий;
- принципы разработки финансовой стратегии и тактики.
Принципы управления финансами:
- методы оценки активов, риска, доходности;
- финансовые инструменты;
- модели формирования оборотных средств, капитала;
- порядок кредитования, привлечения инвестиций;
- основы распределения ресурсов;
- принципы финансового контроля, оценки эффективности вложений.
Управленческий учет:
- принципы анализа состояния компании, отчетности;
- методы оценки инвестиций;
- финансовые и нефинансовые показатели деятельности;
- инструменты управленческого контроля.
Налоговую систему и принципы бухучета:
- принципы и методы налогообложения
- способы уплаты налогов и сборов
- характеристика основных налогов и сборов
- стандарты и состав финансовой отчетности
- принципы организации бухучета
Финменеджер должен уметь:
Екатерина Ивлева, CEO Финансовой Академии Актив и digital-платформы Finassessment
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