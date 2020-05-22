0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Авторские колонки рынка
- 30 0

Екатерина Ивлева: каким должен быть финансовый менеджер

Екатерина Ивлева: каким должен быть финансовый менеджер

Финансовый менеджер играет ключевую роль в развитии и увеличении прибыльности предприятия. Если он не справится со своими обязанностями, бизнес ждут серьезные, порой даже необратимые потери. Поэтому не удивительно, что требования к личным качествам, знаниям, умениям кандидата на эту должность выдвигаются жосткие.

Я хочу рассказать читателям Finance.ua о навыках, ценных для современного рынка труда. Опираясь на материалы дистанционного курса для финансового менеджера, программа которого подтверждена британским Институтом профессиональных финансовых менеджеров (IPFM).

Что может помешать карьере

К профессиональным качествам финансового менеджера можно отнести развитые предпринимательские и социальные навыки. Но некоторые черты характера, которые сложно побороть, могут стать серьезным препятствием для успешной карьеры финменеджера:

  • замкнутость – неспособность устанавливать деловые контакты, работать в команде;
  • равнодушие – низкая заинтересованность в достижении целей компании;
  • пассивность – отсутствие энтузиазма;
  • консервативность – нежелание или боязнь вносить новшества;
  • нерешительность – страх брать на себя ответственность за серьезные решения;
  • излишняя эмоциональность – неумение управлять собой, сохранять хладнокровие.

Профессиональный портрет финансового менеджера:

  • ответственный;
  • гибкий;
  • креативный;
  • организованный;
  • с развитой интуицией;
  • критичный;
  • требовательный;
  • целенаправленный;
  • уверенный;
  • энергичный;
  • эрудированный;
  • инициативный.

Знания, необходимые для успешного продвижения по карьерной лестнице

Этот перечень мы составили, исходя из опыта многолетней работы в области повышения квалификации и работы с нашими студентами и работодателями финансовой сферы. Работа финменеджера охватывает большинство сторон работы компании, поэтому у него должны быть хорошие знания по направлениям:

  • экономика;
  • математика;
  • финансовый менеджмент и анализ;
  • управленческий учет.

В зависимости от масштабов, целей компаний, характера деятельности понадобятся сопутствующие знания. Придется регулярно учиться новому и применять это на практике.

По статистике сайта ua.trud.com профессия Финансовый менеджер является самой высокооплачиваемой в Одесской области. Уровень средней заработной платы составляет 25 000 грн. Далее следуют Киевская и Львовская области.

Что требуется, чтобы зарабатывать столько и даже больше:

  • наличие профессиональных навыков, подтвержденных престижными сертификатами. Сегодня особый спрос на финансистов, профессиональный уровень которых подтвержден наличием дипломов от всемирно известных профессиональных институтов ACCA, CIMA, IPFM и др.;
  • умение мыслить стратегически. Финансовый специалист должен уметь формировать долгосрочную перспективу бизнеса в целом, а также контролировать любые финансово-экономические операции и показатели деятельности компании;
  • опыт работы от 3 лет. Работодатели отдают приоритет узкоспециализированным финансистам, у которых как минимум 3-летний опыт работы в конкретной финансовой сфере;
  • знание МСФО. В результате стремительного перехода компаний на международные финансовые стандарты, резко возрос спрос на специалистов в сфере трансформации и консолидации отчетности. Можно говорить о том, что данное требование переходит в разряд обязательных для всех без исключения финансовых специалистов;
  • знание основ ведения налогового, аудиторского и бухгалтерского учета;
  • английский язык. Владение иностранным языком дает бухгалтерам и финансистам отличную возможность претендовать на солидный доход и престижную работу в международной организации.

Рассмотрим эти знания более конкретно.

Законодательство:
- правовые документы, определяющие требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия и бухгалтерского учета;
- налоговый и трудовой кодексы.

Основы планирования и прогнозирования:
- процесс планирования на предприятиях;
- системы бюджетирования и прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий;
- принципы разработки финансовой стратегии и тактики.

Принципы управления финансами:
- методы оценки активов, риска, доходности;
- финансовые инструменты;
- модели формирования оборотных средств, капитала;
- порядок кредитования, привлечения инвестиций;
- основы распределения ресурсов;
- принципы финансового контроля, оценки эффективности вложений.

Управленческий учет:
- принципы анализа состояния компании, отчетности;
- методы оценки инвестиций;
- финансовые и нефинансовые показатели деятельности;
- инструменты управленческого контроля.

Налоговую систему и принципы бухучета:
- принципы и методы налогообложения
- способы уплаты налогов и сборов
- характеристика основных налогов и сборов
- стандарты и состав финансовой отчетности
- принципы организации бухучета

Финменеджер должен уметь:

  • разрабатывать стратегию, определять приоритетные задачи бизнеса;
  • формировать информационные системы для принятия управленческих решений;
  • анализировать различные направления деятельности предприятия;
  • формировать систему мотивации для достижения целевых показателей;
  • контролировать выполнение поставленных задач;
  • рационально управлять активами, капиталом;
  • разрабатывать, формировать инвестиционные программы, портфель;
  • распределять, синхронизировать входящие и исходящие денежные потоки;
  • разрабатывать систему предотвращения, минимизации рисков.

Екатерина Ивлева, CEO Финансовой Академии Актив и digital-платформы Finassessment

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.