Екатерина Ивлева: каким должен быть финансовый менеджер

Финансовый менеджер играет ключевую роль в развитии и увеличении прибыльности предприятия. Если он не справится со своими обязанностями, бизнес ждут серьезные, порой даже необратимые потери. Поэтому не удивительно, что требования к личным качествам, знаниям, умениям кандидата на эту должность выдвигаются жосткие.

Я хочу рассказать читателям Finance.ua о навыках, ценных для современного рынка труда. Опираясь на материалы дистанционного курса для финансового менеджера, программа которого подтверждена британским Институтом профессиональных финансовых менеджеров (IPFM).

Что может помешать карьере

К профессиональным качествам финансового менеджера можно отнести развитые предпринимательские и социальные навыки. Но некоторые черты характера, которые сложно побороть, могут стать серьезным препятствием для успешной карьеры финменеджера:

замкнутость – неспособность устанавливать деловые контакты, работать в команде;

равнодушие – низкая заинтересованность в достижении целей компании;

пассивность – отсутствие энтузиазма;

консервативность – нежелание или боязнь вносить новшества;

нерешительность – страх брать на себя ответственность за серьезные решения;

излишняя эмоциональность – неумение управлять собой, сохранять хладнокровие.

Профессиональный портрет финансового менеджера:

ответственный;

гибкий;

креативный;

организованный;

с развитой интуицией;

критичный;

требовательный;

целенаправленный;

уверенный;

энергичный;

эрудированный;

инициативный.

Знания, необходимые для успешного продвижения по карьерной лестнице

Этот перечень мы составили, исходя из опыта многолетней работы в области повышения квалификации и работы с нашими студентами и работодателями финансовой сферы. Работа финменеджера охватывает большинство сторон работы компании, поэтому у него должны быть хорошие знания по направлениям:

экономика;

математика;

финансовый менеджмент и анализ;

управленческий учет.

В зависимости от масштабов, целей компаний, характера деятельности понадобятся сопутствующие знания. Придется регулярно учиться новому и применять это на практике.

По статистике сайта ua.trud.com профессия Финансовый менеджер является самой высокооплачиваемой в Одесской области. Уровень средней заработной платы составляет 25 000 грн. Далее следуют Киевская и Львовская области.

Что требуется, чтобы зарабатывать столько и даже больше:

наличие профессиональных навыков, подтвержденных престижными сертификатами. Сегодня особый спрос на финансистов, профессиональный уровень которых подтвержден наличием дипломов от всемирно известных профессиональных институтов ACCA , CIMA , IPFM и др.;

умение мыслить стратегически. Финансовый специалист должен уметь формировать долгосрочную перспективу бизнеса в целом, а также контролировать любые финансово-экономические операции и показатели деятельности компании;

опыт работы от 3 лет. Работодатели отдают приоритет узкоспециализированным финансистам, у которых как минимум 3-летний опыт работы в конкретной финансовой сфере;

знание МСФО . В результате стремительного перехода компаний на международные финансовые стандарты, резко возрос спрос на специалистов в сфере трансформации и консолидации отчетности. Можно говорить о том, что данное требование переходит в разряд обязательных для всех без исключения финансовых специалистов;

знание основ ведения налогового, аудиторского и бухгалтерского учета;

английский язык. Владение иностранным языком дает бухгалтерам и финансистам отличную возможность претендовать на солидный доход и престижную работу в международной организации.

Рассмотрим эти знания более конкретно.

Законодательство:

- правовые документы, определяющие требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия и бухгалтерского учета;

- налоговый и трудовой кодексы.

Основы планирования и прогнозирования:

- процесс планирования на предприятиях;

- системы бюджетирования и прогнозирования финансовых потребностей и рыночных условий;

- принципы разработки финансовой стратегии и тактики.

Принципы управления финансами:

- методы оценки активов, риска, доходности;

- финансовые инструменты;

- модели формирования оборотных средств, капитала;

- порядок кредитования, привлечения инвестиций;

- основы распределения ресурсов;

- принципы финансового контроля, оценки эффективности вложений.

Управленческий учет:

- принципы анализа состояния компании, отчетности;

- методы оценки инвестиций;

- финансовые и нефинансовые показатели деятельности;

- инструменты управленческого контроля.

Налоговую систему и принципы бухучета:

- принципы и методы налогообложения

- способы уплаты налогов и сборов

- характеристика основных налогов и сборов

- стандарты и состав финансовой отчетности

- принципы организации бухучета

Финменеджер должен уметь:

разрабатывать стратегию, определять приоритетные задачи бизнеса;

формировать информационные системы для принятия управленческих решений;

анализировать различные направления деятельности предприятия;

формировать систему мотивации для достижения целевых показателей;

контролировать выполнение поставленных задач;

рационально управлять активами, капиталом;

разрабатывать, формировать инвестиционные программы, портфель;

распределять, синхронизировать входящие и исходящие денежные потоки;

разрабатывать систему предотвращения, минимизации рисков.

Екатерина Ивлева, CEO Финансовой Академии Актив и digital-платформы Finassessment