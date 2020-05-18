Китай впервые за 26 лет не будет устанавливать цель по ВВП на 2020 год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китай не будет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны.
Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.
Как сообщалось, в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% – минимальными темпами почти за тридцать лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.
Ли Кэцян отметил, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год связано с тем, что «страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать», в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.
Читайте также: Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться – Всемирный банк
Он отметил при этом, что «отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности».
Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время был главным двигателем роста мировой экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится электронная прописка9 ч. назад - 4616 23
Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади4 ч. назад - 785 12
"Киевавтодор" потратил на уборку снега больше денег, чем в прошлом году (документ)9 ч. назад - 1521 12
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%5 ч. назад - 3262 11
Экономических оснований для дефолта Украины нет - министр финансовВчера, 20:45 - 686 6
Удаленная идентификация в банках: как это будет работатьВчера, 20:01 - 7855
В Украине появится электронная прописка9 ч. назад - 4616 23
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%5 ч. назад - 3262 11
Самые популярные виды банковских счетов среди украинцевВчера, 19:20 - 2378
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели3 ч. назад - 2230
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 115 ч. назад - 112
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновПозавчера, 11:35 - 539
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 890
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1294
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2005 3