0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Китай впервые за 26 лет не будет устанавливать цель по ВВП на 2020 год

Китай впервые за 26 лет не будет устанавливать цель по ВВП на 2020 год

Китай не будет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.

Как сообщалось, в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% – минимальными темпами почти за тридцать лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

Ли Кэцян отметил, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год связано с тем, что «страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать», в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Читайте также: Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться – Всемирный банк

Он отметил при этом, что «отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности».

Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время был главным двигателем роста мировой экономики.

Справка Finance.ua:

  • В первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса и введеных в связи с ней карантинных мер экономика Китая обрушилась на рекордные 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека росла темпами до 15% в год.
  • Китай не знал подобного со времен разрухи и репрессий «культурной революции» Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.