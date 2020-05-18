Китай впервые за 26 лет не будет устанавливать цель по ВВП на 2020 год

Китай не будет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны.

Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Такое происходит впервые с 1994 года, когда Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП.

Как сообщалось, в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% – минимальными темпами почти за тридцать лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

Ли Кэцян отметил, что решение не устанавливать целевой показатель увеличения ВВП на текущий год связано с тем, что «страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать», в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

Читайте также: Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться – Всемирный банк

Он отметил при этом, что «отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности».

Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время был главным двигателем роста мировой экономики.

Справка Finance.ua:

В первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса и введеных в связи с ней карантинных мер экономика Китая обрушилась на рекордные 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека росла темпами до 15% в год.