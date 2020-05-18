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Украине в этом году необходимо одолжить около 457 миллиардов гривен

Украине в этом году необходимо одолжить около 457 миллиардов гривен

Украине необходимо в 2020 году одолжить около 457 млрд гривен.

Об этом в интервью “НВ Бизнес” рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд гривен, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время. Это позволит получить от МВФ около 3,5 миллиарда долларов в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка – еще до миллиарда. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС – 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно “, – сказал Марченко.

Он отметил, что это основные заимствования, которые государство планирует произвести до конца года.

По материалам НВ
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