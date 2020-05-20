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Вторая волна увольнений увеличила число безработных в США

Вторая волна увольнений увеличила число безработных в США

По данным министерства труда США, заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 16 мая, составили с учетом сезонных колебаний 2,438 млн. Данные за прошлую неделю пересмотрены в сторону понижения до 2,687 млн вместо ранее заявленных 2,981 миллионов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе миллионы американцев подали заявки на пособие по безработице, поскольку меры по борьбе с коронавирусом вызывали вторую волну увольнений. Закрытие страны в середине марта в связи с распространением COVID-19, привело к худшей безработице со времен Великой депрессии. Заявки постепенно снижались с момента достижения рекордных 6,867 млн за неделю, закончившуюся 28 марта.

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице – наиболее актуальные данные о состоянии экономики – укрепляет ожидания экономистов о третьем месяце массовых потерь рабочих мест в мае.

Экономика США потеряла рекордные 20,5 млн рабочих мест в апреле, в то время как в марте было утрачено 881 тыс. рабочих мест.

Как сообщало РБК-Украина, экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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