0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

Еврокомиссия готовит “зеленый” план для поддержки автомобильной отрасли в связи с кризисом, который образовался из-за пандемии коронавируса. План будет сфокусирован на поддержке производства экологичного авто.

Как сообщается, Еврокомиссия планирует выделить 100 млрд евро на поддержку автомобильной отрасли. Однако помощь больше нацелена на компании, которые производят более экологичные транспортные средства. Этот подход объясняют тем, что авто отвечают за около 75% выбросов углекислого газа от транспорта в окружающую среду.

Как отмечается, от 40 млрд до 60 млрд с выделенной суммы предлагают инвестировать в “чистые машины” – такие, как электроавтомобили или в автомобили с новейшими технологиями, не требующие использования традиционного горючего.

Кроме того, в документе предлагается выделить 40 млрд евро и на европейские железные дороги, которые являются более экологичными, чем автотранспорт.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.