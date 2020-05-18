В "Киевстар" проблемы с интернетом и звонками

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В телекоммуникационной компании “Киевстар”, предоставляющей услуги связи и передачи данных, заявили о временных сложностях в работе.
Об этом свидетельствует информация на официальной странице компании в Twitter.
Читатели Finance.ua, являющиеся пользователями “Киевстара”, также отметили перебои со связью и интернетом. По их словам, люди не могут дозвониться в службу поддержки компании, а также не отвечает бот, сообщающий о проблемах с энергообеспечением.
Что произошло: в компании отметили, что сейчас есть временные трудности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно скорее их устранить.
Ориентировочный срок – до 21.05.2020 18:00.
В “Киевстаре” извинились за временные неудобства и заявили о готовности предоставить компенсации тем, кто испытал затруднения из-за сбоя.
Информировать о неполадках в компании будут здесь.
Скриншот с официальной страницы Киевстар в Twitter
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