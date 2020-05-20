Словения выделит гражданам по 200 евро для отдыха внутри страны

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Власти Словении запланировали выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны.
Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.
Это решение имеет целью поддержать внутренний туризм и другие сектора экономики, пострадавшие от коронавируса и введенных в связи с этим блокировок.
Как отмечается, инициатива будет одобрена позднее в этом месяце. Жители своими ваучерами смогут воспользоваться до конца 2020 года.
Напомним, Словения стала первой страной Европы, которая объявила о конце эпидемии коронавируса.
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