Словения выделит гражданам по 200 евро для отдыха внутри страны

Власти Словении запланировали выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.

Это решение имеет целью поддержать внутренний туризм и другие сектора экономики, пострадавшие от коронавируса и введенных в связи с этим блокировок.

Как отмечается, инициатива будет одобрена позднее в этом месяце. Жители своими ваучерами смогут воспользоваться до конца 2020 года.

Напомним, Словения стала первой страной Европы, которая объявила о конце эпидемии коронавируса.