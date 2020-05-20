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Словения выделит гражданам по 200 евро для отдыха внутри страны

Словения выделит гражданам по 200 евро для отдыха внутри страны

Власти Словении запланировали выдать ваучеры гражданам, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны.

Ваучерами на сумму в 200 евро можно будет воспользоваться для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Гражданам страны до 18 лет будут выделены ваучеры не на 200, а на 50 евро.

Это решение имеет целью поддержать внутренний туризм и другие сектора экономики, пострадавшие от коронавируса и введенных в связи с этим блокировок.

Как отмечается, инициатива будет одобрена позднее в этом месяце. Жители своими ваучерами смогут воспользоваться до конца 2020 года.

Напомним, Словения стала первой страной Европы, которая объявила о конце эпидемии коронавируса.

По материалам Mind
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