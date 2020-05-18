ОАЭ запустят зонд на Марс

Объединенные Арабские Эмираты планируют запустить первый беспилотный зонд на Марс. Запуск состоится 15 июля 2020 года с японского космодрома на острове Танэгасима.

Зонд получил название Hope (Надежда). Он должен преодолеть 495 миллионов километров, чтобы достичь Марса и выйти на его орбиту.

Арабские исследователи запускают Hope с целью сбора данных о Красной планете.

Зонд оборудован камерой, инфракрасным спектрометром для исследования температурных режимов, а также ультрафиолетовым спектрометром для изучения верхних слоев атмосферы и следов кислорода и водорода.

Аппарат имеет солнечные панели, которые будут обеспечивать его электроэнергией.

“Тестирование зонда подходит к финишной прямой, и уже через два месяца должен состояться беспилотный полет к Марсу”, – рассказал один из руководителей проекта Омран Шараф.