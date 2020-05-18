"Дизельный скандал": Volkswagen заплатит 9 млн евро штрафа

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Компания Volkswagen вынуждена будет заплатить кругленькую сумму штрафа, чтобы урегулировать дизельный скандал с манипуляторной электроникой.
По информации Euronews, немецкий автогигант согласился заплатить 9 миллионов евро для снятия обвинений, выдвинутых в отношении председателя правления концерна Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Печа.
Прокуратура немецкого Брауншвейга предъявила Диссену и Пеку обвинения в манипулировании рынком в сентябре 2019 года.
В прокуратуре пришли к выводу, что руководители Volkswagen дезинформировали акционеров о связанных с так называемым “дизельным скандалом” расходах, которые автоконцерна придется уплатить.
В 2015 году Volkswagen признал, что использует так называемое программное обеспечение для защиты от “несанкционированного доступа” для снижения показателей выбросов дизельных двигателей во время испытаний. Несколько судебных процессов обошлись производителю почти в 30 млрд евро.
Отметим, что из-за этого инцидента концерн вынудили отозвать 2,5 миллиона автомобилей, а также выплатить клиентам компенсации.
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