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Правительство выделило 2,3 млрд грн соцстраха на расходы во время карантина

Правительство выделило 2,3 млрд грн соцстраха на расходы во время карантина

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонда социального страхования Украины.

Постановление было принято на заседании правительства 20 мая.

На что будут направлены средства:

  • 471 100 тыс гривен – для выплаты материального обеспечения (кроме пособия по беременности и родам) и страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в период карантина, установленного Кабинетом министров и в течение 30 дней со дня отмены действия карантина;
  • 1 807 700 тыс гривен – для выплаты материального обеспечения.

Справка Finance.ua:

  • На период самоизоляции под меднаблюдением и пребывания в учреждениях здравоохранения медицинские работники получат компенсацию 100% потерянного ими заработка.
  • Застрахованные лица имеют право на компенсацию потерянного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.
  • По итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины направил на выплату материального обеспечения более 3,8 млрд гривен, помощь получили 806 тысяч застрахованных лиц.

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По материалам Finance.UA
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