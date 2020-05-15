Правительство выделило 2,3 млрд грн соцстраха на расходы во время карантина

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонда социального страхования Украины.

Постановление было принято на заседании правительства 20 мая.

На что будут направлены средства:

471 100 тыс гривен – для выплаты материального обеспечения (кроме пособия по беременности и родам) и страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, в период карантина, установленного Кабинетом министров и в течение 30 дней со дня отмены действия карантина;

-19, вызванной коронавирусом -CoV-2, в период карантина, установленного Кабинетом министров и в течение 30 дней со дня отмены действия карантина; 1 807 700 тыс гривен – для выплаты материального обеспечения.

Справка Finance.ua:

На период самоизоляции под меднаблюдением и пребывания в учреждениях здравоохранения медицинские работники получат компенсацию 100% потерянного ими заработка.

Застрахованные лица имеют право на компенсацию потерянного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.

По итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины направил на выплату материального обеспечения более 3,8 млрд гривен, помощь получили 806 тысяч застрахованных лиц.

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