Правительство выделило 2,3 млрд грн соцстраха на расходы во время карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонда социального страхования Украины.
Постановление было принято на заседании правительства 20 мая.
На что будут направлены средства:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР предварительно ввела госпошлину за пассажиров и груз во время авиаперелетовВчера, 16:00 - 2086 14
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - Зеленский7 ч. назад - 4702 13
Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"Вчера, 15:02 - 726 8
В США построят самую дорогую и большую солнечную электростанцию15 ч. назад - 956 6
Шмыгаль подсчитал ежемесячные убытки "Энергоатома"7 ч. назад - 383 4
Пособие по частичной безработице получат не все: что нужно знатьВчера, 21:02 - 5942 1
Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - Зеленский7 ч. назад - 4702 13
Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседания8 ч. назад - 3337
НБУ спрогнозировал пик экономического кризиса в Украине11 ч. назад - 2036 1
В Киеве назвали условия доступа пассажиров к метроВчера, 20:01 - 1928
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов8 ч. назад - 150
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)Позавчера, 15:35 - 689
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1098
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1789 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1126