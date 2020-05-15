По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,517 млн и 27,550 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,64-26,65 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 64,067 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,7000 – 7 777

26,6700 – 50 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 40 000

26,6500 – 200 000

26,6400 – 99 000

26,6400 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6300 – 7 000

26,6400 – 20 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 10 000

26,6500 – 3 000

26,6500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6905 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6273 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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