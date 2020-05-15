В Пенсионном фонде рассказали о майских выплатах и поступлениях ЕСВ

В Украине продолжается финансирование пенсий за май.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

“19 мая 2020 года на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,7 млрд гривен”, – рассказали в пресс-службе.

Выплату пенсий обеспечат каждому пенсионеру в отведенный срок: ее зачислят на счет в банке или выплатят через “Укрпочту”.

В Пенсионном фонде показали, как с начала карантина снизились поступления единого соцвзноса (ЕСВ).



Инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

В Украине, кроме майского перерасчета пенсии, также проведут две индексации выплат для того, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию.

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