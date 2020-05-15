Большинство компаний торговли испытывают кризис (опрос)

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76% опрошенных бизнесов охарактеризовали ситуацию как «тревожную». Сохранить стабильность удалось примерно пятой части опрошенных, и лишь единичные отмечали улучшение ситуации.
Об этом свидетельствует исследование robota.ua, которое проводилось с 22 по 26 апреля 2020 года среди компаний оптовой торговли.
Уровень продаж в 80% ухудшился, еще 12% имеют такой же уровень продаж, как и до карантина. По 4% продают больше или прекратили продавать вообще.
Вакансии и зарплата кандидатам.
Где начали искать больше сотрудников: продажи, менеджмент среднего звена, логистика, склад, полевые сециалисты (мерчендайзеры и др.).
Персонал и его зарплаты:
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