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Большинство компаний торговли испытывают кризис (опрос)

Большинство компаний торговли испытывают кризис (опрос)

76% опрошенных бизнесов охарактеризовали ситуацию как «тревожную». Сохранить стабильность удалось примерно пятой части опрошенных, и лишь единичные отмечали улучшение ситуации.

Об этом свидетельствует исследование robota.ua, которое проводилось с 22 по 26 апреля 2020 года среди компаний оптовой торговли.

Уровень продаж в 80% ухудшился, еще 12% имеют такой же уровень продаж, как и до карантина. По 4% продают больше или прекратили продавать вообще.

Вакансии и зарплата кандидатам.

  • 16,4% компаний оставили все вакансии открытыми, каждая десятая — продолжает набор “на замену”;
  • часть компаний отметила, что вакансии (большинство или некоторые) утратили актуальность;
  • большинство оптовиков, продолживших наем, сохранили “докарантинные” предложения зарплат (44%);
  • количество кандидатов на работу увеличилось, а оплату труда они просят как и в докарантинный период.

Где начали искать больше сотрудников: продажи, менеджмент среднего звена, логистика, склад, полевые сециалисты (мерчендайзеры и др.).

Персонал и его зарплаты:

  • 80% компаний в оптовой торговле сохранят персонал;
  • сократили штат на 10% и 20% по 5,6% компаний;
  • лишь единичные представители отрасли отметили, что потребность в персонале возросла;
  • половина работодателей в оптовой торговле удержали «докризисные» зарплаты;
  • в то же время в других компаниях пришлось уменьшить финансовое вознаграждение работников: или отказаться от выплаты бонусов, или сократить зарплаты (на 10-50%).

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По материалам Finance.UA
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