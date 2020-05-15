Большинство компаний торговли испытывают кризис (опрос)

76% опрошенных бизнесов охарактеризовали ситуацию как «тревожную». Сохранить стабильность удалось примерно пятой части опрошенных, и лишь единичные отмечали улучшение ситуации.

Об этом свидетельствует исследование robota.ua, которое проводилось с 22 по 26 апреля 2020 года среди компаний оптовой торговли.

Уровень продаж в 80% ухудшился, еще 12% имеют такой же уровень продаж, как и до карантина. По 4% продают больше или прекратили продавать вообще.

Вакансии и зарплата кандидатам.

16,4% компаний оставили все вакансии открытыми, каждая десятая — продолжает набор “на замену”;

часть компаний отметила, что вакансии (большинство или некоторые) утратили актуальность;

большинство оптовиков, продолживших наем, сохранили “докарантинные” предложения зарплат (44%);

количество кандидатов на работу увеличилось, а оплату труда они просят как и в докарантинный период.

Где начали искать больше сотрудников: продажи, менеджмент среднего звена, логистика, склад, полевые сециалисты (мерчендайзеры и др.).

Персонал и его зарплаты:

80% компаний в оптовой торговле сохранят персонал;

сократили штат на 10% и 20% по 5,6% компаний;

лишь единичные представители отрасли отметили, что потребность в персонале возросла;

половина работодателей в оптовой торговле удержали «докризисные» зарплаты;

в то же время в других компаниях пришлось уменьшить финансовое вознаграждение работников: или отказаться от выплаты бонусов, или сократить зарплаты (на 10-50%).

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