Mercedes приостановил производство из-за нехватки запчастей

Немецкий концерн Daimler прекращает производство на заводе по производству внедорожников Mercedes-Benz из-за нехватки деталей, поставляемых из Мексики.

Об этом пишет Твоя машина.

Предприятие в штате Алабама не будет производить автомобили на следующей неделе. Работникам предоставляется возможность использовать отпуск или уйти на выходные без оплаты и подавать заявки на получение пособия по безработице.

Американский завод Mercedes снова открылся в конце прошлого месяца после простоя в течение пяти недель, так как большая часть производств в США были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.