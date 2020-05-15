Mercedes приостановил производство из-за нехватки запчастей

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Немецкий концерн Daimler прекращает производство на заводе по производству внедорожников Mercedes-Benz из-за нехватки деталей, поставляемых из Мексики.
Об этом пишет Твоя машина.
Предприятие в штате Алабама не будет производить автомобили на следующей неделе. Работникам предоставляется возможность использовать отпуск или уйти на выходные без оплаты и подавать заявки на получение пособия по безработице.
Американский завод Mercedes снова открылся в конце прошлого месяца после простоя в течение пяти недель, так как большая часть производств в США были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.
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