В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды

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Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая. Горячее водоснабжение примерно 10% жилых домов приостановят до 5 июня.
Об этом сообщает пресс служба Киевтеплоэнерго.
“19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытание сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель – до 5 июня 2020 г. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов”, – говорится в сообщении.
На втором этапе будут испытывать на прочность сети части:
Где можно увидеть информацию о сроках проведения гидравлических испытаний:
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“Испытания в межотопительный сезон являются обязательными, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяют исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой”, – добавили в Киевтеплоэнерго.
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