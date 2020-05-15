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В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды

В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды

Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая. Горячее водоснабжение примерно 10% жилых домов приостановят до 5 июня.

Об этом сообщает пресс служба Киевтеплоэнерго.

“19 мая Киевтеплоэнерго развернет испытание сетей зоны теплоснабжения ТЭЦ-5. Они продлятся около двух недель – до 5 июня 2020 г. В связи с этим горячее водоснабжение приостановится для 1300 жилых домов”, – говорится в сообщении.

На втором этапе будут испытывать на прочность сети части:

  • Соломенки;
  • Шулявки;
  • Теремков;
  • Осокорков;
  • центра Киева.

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Где можно увидеть информацию о сроках проведения гидравлических испытаний:

  • адреса домов, где будет временно отсутствовать горячее водоснабжение ввиду гидравлических испытаний сетей, можно посмотреть по ссылке ;
  • информация о сроках проведения гидравлических испытаний в Киеве размещается на домовых досках объявлений и сайте Киевтеплоэнерго;
  • также клиенты могут получить ее в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

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“Испытания в межотопительный сезон являются обязательными, согласно Правилам подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, и позволяют исследовать гидравлическую плотность и прочность сетей. А это, в свою очередь, позволяет сократить количество аварийных отключений тепла зимой”, – добавили в Киевтеплоэнерго.

Справка Finance.ua:

  • В этом году гидравлические испытания теплосетей в Киеве начались позже обычного.
  • После ослабления ограничительных мер в столице 12 мая испытания начались в малых котельных и ТЭЦ-6, которые обслуживают Троещину, Лесной массив, Воскресенку, Оболонь, Минский массив, Виноградарь и Отрадный.
  • Завершение первой очереди испытаний ожидается 25 мая.
  • По состоянию на 18 мая Киевтеплоэнерго обнаружило 105 повреждений, из них на 54 участках уже завершены ремонтные работы.

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По материалам Finance.UA
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