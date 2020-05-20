Как изменились потребительские привычки украинцев

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После пандемии коронавируса многие страны ждет неизбежный экономический шок. Аналитики уже не исключают, что до конца года инфляция в еврозоне достигнет 5% – наибольшего показателя последних лет. В Украине Нацбанк тоже ухудшил прогноз инфляции – с почти 5% до 6%.
В докарантинные времена тысячи человек каждый день посещали торговые центры в больших городах. Теперь же все оказались в изоляции, без привычных магазинов с яркими витринами, кофеен и кинотеатров.
Что покупали во время карантина. Один из украинских почтовых операторов подсчитал, что количество заказов из-за границы за время карантина выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал директор компании по международной логистике Юрий Беневитский, заказывают в основном потребительскую технику, фонарики, кабели, одежду, зарядные устройства и БАДы.
“За первый квартал этого года доставили больше миллиона посылок из международных интернет-магазинов. Из Штатов более габаритные, потому что берут БАДы, а из Китая – потребительскую электронику малых размеров”, – рассказывает Беневитский.
“Многие ожидают, что посткарантинная экономика будет более жесткой с точки зрения занятости, чем, условно говоря, ситуация в карантине, то есть посткарантинный кризис может быть жестче, чем то что мы наблюдаем сейчас. Поэтому многие люди резко сократили свои потребительские расходы, чтобы сейчас собрать какие‑то деньги на случай, если они потеряют работу, будет сокращение зарплаты. Покупки они откладывают на потом”, – объясняет экономист Алексей Кущ.
Прогнозы. Маркетологи прогнозируют: после выхода из карантина украинцы отсрочат до лучших времен приобретение дорогостоящей электроники, бытовой техники и новой мебели. А вот от салонов красоты и обновления гардероба – не откажутся. Только начнут искать более дешевые места и бюджетных производителей.
Еще один прогноз – люди молодого и среднего возраста, по новой привычке, станут больше покупать в интернете. И директор ателье Анна уже оценила преимущества такой торговли.
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