Киев закупит в лизинг 200 современных автобусов через Укргазбанк

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала обновление автобусного парка столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, речь идет о проекте договора финансового лизинга на приобретение городом транспортных средств с ПАО АБ “Укргазбанк”.

“Комиссия поддержала проект договора финансового лизинга на приобретение городом 200 автобусов большой и особо большой вместимости. Речь о 120 единицах транспортного средства, длиной не менее 12 метров, и еще 80 единиц, длиной 18,5 метра. Автобусы столица может получить уже осенью, а средства город должен отдать в течение следующих 3,5 лет”, — рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Стоимость лизинга — 50,7 млн евро. С учетом бюджетных ограничений, финансовый лизинг сегодня является единственным инструментом обновления подвижного состава КП “Киевпастранс”.