ТОП-50 крупнейших плательщиков арендной платы

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.
Как отмечает пресс-служба ФГИУ, Фонд впервые публикует отчетную информацию в таком формате.
Так, наибольшую сумму за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) уплатило ООО “ДТЭК Добропольеуголь” — 177 млн 550 тысяч 730 грн. Срок действия договора заканчивается в 2059 году.
Второе место заняло ОДО “Шахта Белозерская”. Объект аренды — ЦИК обособленного подразделения ОДО “Шахта Белозерская” ГП “Добропольуголь”. Стоимость аренды составила 52 млн 983 тысячи 031 грн.
На третьем месте расположилось ГПП “Кривбасспромводопоставка”, которое за имущество КП “Кривбассводоканал” заплатило в 2019 году 48 млн 798 тысяч 762 грн.
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