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ТОП-50 крупнейших плательщиков арендной платы

ТОП-50 крупнейших плательщиков арендной платы

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал информацию о 50 договорах аренды, по которым в 2019 году уплачена самая высокая плата за аренду государственного имущества.

Как отмечает пресс-служба ФГИУ, Фонд впервые публикует отчетную информацию в таком формате.

Так, наибольшую сумму за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) уплатило ОООДТЭК Добропольеуголь” — 177 млн 550 тысяч 730 грн. Срок действия договора заканчивается в 2059 году.

Второе место заняло ОДО “Шахта Белозерская”. Объект аренды — ЦИК обособленного подразделения ОДО “Шахта Белозерская” ГП “Добропольуголь”. Стоимость аренды составила 52 млн 983 тысячи 031 грн.

На третьем месте расположилось ГПП “Кривбасспромводопоставка”, которое за имущество КП “Кривбассводоканал” заплатило в 2019 году 48 млн 798 тысяч 762 грн.

По материалам Дело
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