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Bitcoin может подорожать до 10000 долларов

Bitcoin может подорожать до 10000 долларов

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 18 мая, растут в цене на фоне сообщения о том, что сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин намерен переоформить в кредит свои 17 млн долларов инвестиций в криптопроект Павла Дурова TON.

На этом фоне Bitcoin за сутки, по данным Libertex, укрепился на 4% – до 9874 долларов, с капитализацией 181,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 7,4% – до 216 долларов, при капитализации 23,9 млрд долларов. XRP вырос в цене на 3% – до 0,2067 доллара, с капитализацией 9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 5,6% – до 45,9 доллара, при капитализации 2,9 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 270,3 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Forex Club, в ближайшее время рынок продолжит демонстрировать восходящую динамику:

  • Bitcoin может вернуться к психологической отметке 10000 долларов;
  • Ethereum – подорожать до 225 долларов, XRP – до 0,21 доллара;
  • Litecoin – до 48 долларов.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что основатель Telegram объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

По материалам Finance.UA
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