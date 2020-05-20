Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФ

Более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины.

Согласно аналитике, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.

“ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет”, – говорится в официальном пресс-релизе организации.

В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

“Несмотря на существующие ограничения государственного и местных бюджетов, преодоление детской бедности должно стать главным приоритетом, иначе в долгосрочной перспективе неизбежны проблемы развития для всей страны. Речь идет, в том числе, об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграции, проблемах со здоровьем и экономическим положением семей, а также в целом препятствии к развитию ребенка”, – говорится в обращении.