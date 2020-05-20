Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.
Об этом свидетельствуют показатели консервативного сценария Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который базируется на макропрогнозе Кабинета Министров Украины.
Согласно аналитике, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть, нынешние расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.
“ЮНИСЕФ обеспокоен, что ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет”, – говорится в официальном пресс-релизе организации.
В связи с критическим ростом детской бедности и незащищенности семей, ЮНИСЕФ призывает президента, парламент, правительство и местные власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.
“Несмотря на существующие ограничения государственного и местных бюджетов, преодоление детской бедности должно стать главным приоритетом, иначе в долгосрочной перспективе неизбежны проблемы развития для всей страны. Речь идет, в том числе, об увеличении количества детей в интернатных учреждениях, эмиграции, проблемах со здоровьем и экономическим положением семей, а также в целом препятствии к развитию ребенка”, – говорится в обращении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - экспертВчера, 21:31 - 3579 9
Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%Вчера, 21:00 - 2032 6
Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара11 ч. назад - 4887 3
Цену на газ для населения снизили на 21%Вчера, 20:05 - 1060 3
Киевлянам рассказали, кого не пустят в метро после восстановления работы4 ч. назад - 893 2
Транспорт скоро запустят, но проезд может подорожать11 ч. назад - 5760 1
Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара11 ч. назад - 4887 3
Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - экспертВчера, 21:31 - 3579 9
Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%Вчера, 21:00 - 2032 6
Аналитики назвали причины для укрепления гривны10 ч. назад - 1668 2
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11Вчера, 12:22 - 251
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 662
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 953
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1344
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2089 3