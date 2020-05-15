Sony представила умные сенсоры для камер с собственным ИИ (видео)

Компания Sony объявила о выпуске сразу двух датчиков для производителей камер и систем видеонаблюдения. Ключевой особенностью сенсоров IMX500 и IMX501 стала нативная поддержка искусственного интеллекта, благодаря чему они смогут анализировать изображение без использования промежуточных вычислительных мощностей или дополнительных контроллеров.

Разрешение обеих новинок составляет 12,3 мегапикселя. Специальный ИИ-алгоритм обработки изображения позволяет решать такие задачи, как определение объекта в кадре с отправкой оповещения без предварительной обработки на облачных сервисах. Таким образом информация с устройства не пересылается третьим лицам, что значительно повышает безопасность гаджета.

Кроме того, встроенный модуль искусственного интеллекта позволяет получать информацию о различных объектах в режиме реального времени. Это делает камеры нового поколения максимально эффективными при использовании в сфере видеонаблюдения — например, для подсчёта количества посетителей или оставшихся товаров на полках магазина.

Представители Sony отмечают, что датчики, разумеется, не заменят работу сложных облачных инструментов, но даже базовый уровень локальных нейронных вычислений может значительно упростить задачу разработчиков приложений для камер. Первые поставки сенсоров IMX500 ожидаются в июне, датчики IMX501 уже отправлены партнёрам компании, а появление первых гаджетов с новыми сенсорами ожидается не позднее начала 2021 года.